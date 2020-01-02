Знаменитый боец UFC призвал провести 2020 год без алкоголя

Дастин Порье пообещал не пить в 2020 году / ToFight.Ru

Дастин Порье заявил, что не будет употреблять алкоголь и наркоту в 2020 году и призвал других отказаться от этого.

"Никакой травы и никакого алкоголя на протяжении всего 2020 года! Я начал две недели назад! Кто со мной?", - написал Порье в своем Twitter.

Он объяснил, почему у людей есть эти вредные привычки.

"Люди выпивают и курят, чтобы по-быстрому забыть о реальности. Мне же нравится реальность, которую я создал, и я не хочу из нее выпадать", - добавил боец.

Напомним, 18 января состоится долгожданное возвращение легенды ММА Конора Макгрегора. Бывший чемпион UFC сразится с Ковбоем Серроне. Последний раз Макгрегор выходил в октагон в 2018 году, когда уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову. Хабиб 18 апреля встретится с Тони Фергюсоном в рамках турнира UFC 249.

Недавно Федор Емельяненко в одном из своих последних боев в карьере победил американца Куинтона Джексона в рамках турнира Bellator 237.