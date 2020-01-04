Легендарный украинский тренер мог возглавить чемпиона Турции

Мирон Маркевич мог возглавить Галатасарай / УНИАН

Мирон Маркевич мог возглавить турецкий Галатасарай.

Об этом сообщил агент ФИФА Алааддин Гювен Мемиш. Ранее экс-наставник Металлиста, Днепра и сборной Украины заявлял, что имел предложение из Тарции после финала Лиги Европы-2014/15, в котором Днепр проиграл Севилье (2:3).

"В свое время Маркевич вел переговоры с Галатасараем. Думаю, что стороны не договорились по финансовым вопросам. К сожалению, сейчас в Турции нет спроса на украинских тренеров", - цитирует Мемиша FootBoom.

Также агент отметил, что в кандидатуре Мирона Богдановича были заинтересованы другие турецкие клубы.

"Кандидатурой Маркевича интересовались. Сначала Трабзонспор, а затем Коньяспор. Это было в 2016-2017 годах", - добавил Мемиш.

Мирон Маркевич возглавлял харьковский Металлист с 2005 по 2014 годы и Днепр с 2014 по 2016 годы. Ныне является главой Комитета национальных сборных УАФ.