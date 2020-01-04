"Чувствую запах дерьма": Макгрегор жестко наехал на Хабиба

Макгрегор наехал на Нурмагомедова / GettyImages

Конор Макгрегор незадолго до боя с Дональдом Серроне в рамках турнира UFC 246 резко высказался в адрес россиянина Хабиба Нурмагомедова.

"Хабиб трясется от страха. Он дрожит и не хочет снова встречаться со мной. Поймите это. Он делает все, чтобы не проиграть снова", - цитирует Макгрегора TheMacLife.

Напомним, Нурмагомедов и Макгрегор встречались друг с другом в 2018 году, и тогда победу одержал российский боец ММА. 18 апреля Хабиб проведет бой с Тони Фергюсоном в рамках UFC 249. Конор уже сказал, что готов заменить одного из них.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Макгрегор хочет победить Серроне, отомстить Хабибу и завоевать пояс BMF, которым ныне обладает Хорхе Масвидаль.

Бой Макгрегор - Серроне состоится 18 января в Лас-Вегасе.