Игрок сборной Украины оценил возможность выиграть Евро-2020

Эдуард Соболь заявил, что сборная Украины может выиграть Евро-2020 / Reuters

Эдуард Соболь заявил, что сборная Украины имеет шансы выиграть Евро-2020.

"Может ли сборная Украины выиграть Евро? Может. Почему нет? Этот отбор показал, что мы умеем играть в футбол, в хороший футбол. Нужно ставить максимальные цели", - сказал Соболь программе Бомбардир.

Напомним, Украина пробилась на чемпионат Европы, заняв первое место в своей отборочной группе, обыграв Португалию и Сербию. В групповом этапе подопечные Андрея Шевченко встретятся с Нидерландами, Австрией, а также Румынией или победителем пути D Лиги наций (Косово, Беларусь, Грузия, Северная Македония).

Также сборная Украины впервые в истории не потерпела ни одного поражения в течение календарного года. В товарищеских поединках "сине-желтые" героически вырвали ничью с Нигерией (2:2) и обыграли Эстонию (1:0).