Барселона - Атлетико: видео голов и обзор матча

Барселона - Атлетико: видеообзор матча / ФК Атлетико

Матч Барселона - Атлетико стал настоящим украшением Суперкубка Испании. И если первый тайм не подарил болельщикам особого зрелища, то вот вторая половина игры стала настоящим праздником футбола.

До перерыва можно отметить момент Луиса Суареса, когда он замыкал прострел Жорди Альбы, но потрясающе сыграл голкипер мадридцев Ян Облак.

В самом начале второго тайма Атлетико провел быструю атаку, и Коке пробил четко в угол ворот Норберто Нето. Барселона тут же принялась отыгрываться, и на 51-й минуте Месси пробил из-под защитника и застал врасплох облака. Позже аргентинец отличился вновь, однако гол был отменен после просмотра видеоповтора.

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На 62-й минуте бывший игрок Атлетико Антуан Гризманн удачно сыграл на добивании и вывел Барсу вперед. На 74-й минуте Пике удачно замкнул прострел Видаля, однако взятие ворот было отменено также после использования VAR.

Барса имела явное игровое преимущество, а Атлетико после гола не мог создать особо опасных моментов. Но все изменила 80-я минута. Нето совершил грубый подкат в собственной штрафной и привез пенальти, который реализовал Альваро Мората. А на 86-й минуте Анхель Корреа вырвался на "свидание" с кипером Барселоны и перебросил его. В итоге, Атлетико одержал победу в сумасшедшем матче с пятью забитыми голами.

В финале "кальчонерос" сыграют против Реала, который днем ранее без особого труда обыграл Валенсию. В том поединке Тони Кроос исполнил "сухой лист".

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