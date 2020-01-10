Экс-чемпион мира хочет сразиться с Усиком

Паркер считает, что может победить Усика / Фото: пресс-служба УПЦ МП

Джозеф Паркер выразил желание провести бой с Александром Усиком и уверен, что смог бы победить украинца.

"Я верю, что могу побить его. Усик - хороший боец, у него отличные навыки и превосходное передвижения по рингу. Я бы не упустил шанс подраться за титул чемпиона мира по версии WBO, я бы схватился за него обеими руками", - цитирует Паркера BoxingNews 24.

Ранее промоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что бой с Дереком Чисорой может состояться 28 марта в Лондоне. Напомним, украинец является обязательным претендентом на пояс по версии WBO, обладателем которого ныне является Энтони Джошуа.

Также была информация, что титул WBO может перейти к Александру, если Джошуа откажется от защиты ради поединка с Деонтеем Уайлдером или Тайсоном Фьюри.