Мой завтрак весит больше, чем Хабиб - экс-чемпион UFC

Леснар раскритиковал Нурмагомедова / Reuters

Брок Леснар заявил, что с легкостью одолел бы чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. По его словам, легковесы не должны считаться лучшими бойцами.

"Кто сейчас лучший боец в ММА? Могу предположить, что это либо Джон Джонс, либо Хабиб Нурмагомедов. По крайней мере, я слышал, как об этом говорил Дэйна Уайт. Честно говоря, считаю забавным, что легковеса считают лучшим в мире бойцом. Разве лучший боец это не тот парень, что может надрать задницу любому сопернику?", - цитирует Леснара Fight Time.

Он заявил, что его завтрак весит больше, чем российский боец.

"У меня нет проблем с Хабибом, ничего не имею против него. Похоже, он хороший человек, но у меня завтрак весит больше, чем он", - добавил бывший чемпион UFC.

По его словам, лучшим бойцом должен считаться чемпион в тяжелом дивизионк.

"Каким образом он бы победил меня в бою? Он никогда не переборет борца, который в два раза больше него. Я бы просто уничтожил его в октагоне. Лично я считаю самым крутым бойцом чемпиона в тяжелом весе", - заявил Леснар.

18 апреля состоится бой Нурмагомедов - Фергюсон в рамках турнира UFC 249. 18 января в октягон возвращается бывший чемпион UFC Конор Макгрегор, который сразится с Дональдом Серроне. Дэйна Уайт опубликовал новый проморолик к поединку.