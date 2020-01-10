Макгрегор - Серроне: UFC выпустил новый проморолик боя

Макгрегор - Серроне: UFC выпустил новое промо / Reuters

Президент UFC Дэйна Уайт в своем Twitter опубликовал новый проморолик к бою Макгрегор - Серроне, который состоится 18 января в рамках турнира UFC 246.

Конор Макгрегор не выходил в октагон с 2018 года, когда уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову. Дональд Серроне в своем последнем поединке проиграл Джастину Гэтжи.

Ранее отец Хабиба сообщал, что его сын мог бы сразится с Гэтжи вместо реванша с Макгрегором. 18 апреля россиянин проведет бой с Тони Фергюсоном в рамках турнира UFC 249.

Президент UFC Дэйна Уайт перед Новым годом сообщил о сумасшедших планах Макгрегора на 2020 год. Среди них - реванш с Нурмагомедовым. Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман, в свою очередь, наехал на ирландца.