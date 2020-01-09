Чемпион UFC жестко наехал на Макгрегора

Камару Усман наехал на Конора Макгрегора / UFC

Камару Усман жестко наехал на бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора.

Нигериец заявил, что причинил бы боль своему ирландскому оппоненту.

"В клетке возможно все, бой есть бой. Случиться может все, что угодно. Если смотреть на вещи реально, то это ужасный мисматч. Я бы сделал ему очень-очень больно", - цитирует Усмана MMA Fighting.

Камару вспомнил бой Макгрегора с Хабибом и заявил, что после поединка с ним ирландец бы завершил карьеру.

"Мы видели, что с ним сделал Хабиб. Конору пришлось оставаться в стороне от боев на протяжении долгого времени. Теперь представьте, что он подерется со мной. Я не думаю, что в таком случае мы увидим его в спорте когда-нибудь еще", - добавил чемпион UFC в полусреднем весе.

Напомним, 18 января Конор Макгрегор впервые более чем за год вернется в октагон и сразится с Дональдом Серроне.