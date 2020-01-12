Макгрегор не будет драться со мной - обладатель пояса BMF

Хорхе Масвидаль считает, что Макгрегор не будет драться с ним / SuperKarate.RU

Хорхе Масвидаль уверен, что ирландский боец Конор Макгрегор откажется от боя с ним.

"Я не знаю, победит ли Конор Серроне. Если победит, он должен подраться со мной. Но я не думаю, что это произойдет. От того, что он говорит в интервью и как он себя ведет – это очевидно. Думаю, что Макгрегор пойдет другим путем", - цитирует Масвидаля BJPenn.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что Макгрегор планирует сразиться с Масвидалем в 2020 году. Сам обладатель титула BMF также выразил желание выйти в октагон против ирландца.

18 января состоится долгожданное возвращение Конора Макгрегора. В рамках турнира UFC 246 он встретится с Дональдом Серроне. "Ковбой" в своем последнем поединке проиграл Джастину Гэтжи.