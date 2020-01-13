Макгрегор - Серроне: чемпион UFC поделился ожиданиями от боя

Макгрегор - Серроне: Усман поделился ожиданиями от боя / BJPenn

Камару Усман в интервью BJPenn назвал преимущества Конора Макгрегора и Дональда Серроне перед их очным боем в турнире UFC 246.

Он рассказал, за счет чего может победить ирландец.

"Это большая битва. Если Макгрегор сможет запрыгнуть на Серроне в первые два раунда, то у него будет шанс закончить этот бой", - сказал Усман.

При этом он отметил, что время будет играть на руку Ковбою.

"Но чем дольше идет борьба, тем больше она благоволит Серроне. У Ковбоя есть больше способов победить Конора. Если его удары ногами будут получаться, то один из них может найти голову Конора", - добавил чемпион UFC.

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Бой Макгрегор - Серроне состоится в ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе в 5 утра по киевскому времени. Ранее президент UFC Дэйна Уайт рассказал о сумасшедших планах ирландца на 2020 год.