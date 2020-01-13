Нурмагомедов - Фергюсон: как бойцы готовятся к поединку

Хабиб - Фергюсон: как бойцы готовятся к поединку / UFC Russia

Бой Нурмагомедов - Фергюсон, который состоится 18 апреля в рамках турнира UFC 249, станет одним из главных событий 2020 года. До схватки еще более трех месяцев, но бойцы уже проводят подготовку.

"Иду за Хабибом", "Лицо превратится в фарш" - серьезный настрой в лагере Фергюсона

Тони Фергюсон недавно опубликовал в своем Инстаграм видео с тренировки, где он отрабатывал приемы на груше. Наверняка он попытается применить их позже и на Хабибе.

"Иду за Хабибом", - хэштег под видео говорит сам за себя.

Хабиб настроен одержать еще одну громкую победу, о чем также сообщил в своем Инстаграм.

"Давайте снова сделаем историю", - так окрестил поединок российский чемпион UFC.

Бывший чемпион мира по боксу Султан Ибрагимов заявил, что Фергюсон не доставит особых проблем Нурмагомедову.

"Все говорят, что он самый опасный, но я думаю, что этот бой Хабибу тоже особых проблем не доставит. Фергюсон нравится мне, как боец. Его бой с Петтисом смотрел на одном дыхании, но с Хабибом такое у него не прокатит. Хабиб как удав – возьмет, и не отпускает", - сказал Ибрагимов YouTube-каналу Владислава Усачева.

Экс-боксер добавил, что Хабиб завершит карьеру непобежденным.

"Думаю, Хабиб уйдет непобежденным. Сейчас ему надо пройти Фергюсона, а дальше еще один-два боя проведет и завершит карьеру, потому что вечно так вес гонять не получится", - сказал Ибрагимов.

До этого Хабиб успел выразить неприязнь к своему оппоненту и пообещал "избить его" в октагоне. Фергюсон, в свою очередь, пообещал заставить россиянина "мочиться кровью".

Перед Новым годом отец российского бойца Абдулманап Нурмагомедов сделал шокирующее заявление, что через год-два Хабиб завершит карьеру.