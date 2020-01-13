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Нурмагомедов - Фергюсон: как бойцы готовятся к поединку

13 января 2020, 19:55

18 апреля Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон встретятся в рамках турнира UFC 249. Оба уже готовятся к бою.

Хабиб - Фергюсон
Хабиб - Фергюсон: как бойцы готовятся к поединку / UFC Russia

Бой Нурмагомедов - Фергюсон, который состоится 18 апреля в рамках турнира UFC 249, станет одним из главных событий 2020 года. До схватки еще более трех месяцев, но бойцы уже проводят подготовку.

"Иду за Хабибом", "Лицо превратится в фарш" - серьезный настрой в лагере Фергюсона

Тони Фергюсон недавно опубликовал в своем Инстаграм видео с тренировки, где он отрабатывал приемы на груше. Наверняка он попытается применить их позже и на Хабибе.

"Иду за Хабибом", - хэштег под видео говорит сам за себя.

 

Тренер американского бойца Эдди Браво заявил, что лицо Нурмагомедова в первом раунде "превратиться в фарш".

"Бесспорно, Хабиб является одним из лучших в своем деле, но нас он ничем не сможет удивить. Толстый Хабиб не сможет потрясти Тони в стойке, а даже если он его переведет – Конор смог подняться, неужели вы думаете, что Тони, который часами борется и никогда не устает, не сможет встать? Я предполагаю, что уже после первого раунда лицо Хабиба превратится в фарш", - цитирует Браво Fight Time.

Он также прокомментировал нынешнюю форму своего подопечного.

"Тони в лучшей форме за всю карьеру. Остается только вывести его на пик. Мы работаем над партером, но вы сами прекрасно знаете, на что способен Тони в позиции снизу с его секущими локтями. Кроме того, мы работаем над кардио, потому что собираемся прессинговать Хабиба. Вы впервые увидите Нурмагомедова в таком положении. А если Хабиб отдаст голову, как это было в поединке с Порье, Тони такое не прощает", - добавил тренер Фергюсона.

"Снова сделаем историю" - Нурмагомедов хочет продолжить победное шествие

Хабиб настроен одержать еще одну громкую победу, о чем также сообщил в своем Инстаграм.

"Давайте снова сделаем историю", - так окрестил поединок российский чемпион UFC.

 

Бывший чемпион мира по боксу Султан Ибрагимов заявил, что Фергюсон не доставит особых проблем Нурмагомедову.

"Все говорят, что он самый опасный, но я думаю, что этот бой Хабибу тоже особых проблем не доставит. Фергюсон нравится мне, как боец. Его бой с Петтисом смотрел на одном дыхании, но с Хабибом такое у него не прокатит. Хабиб как удав – возьмет, и не отпускает", - сказал Ибрагимов YouTube-каналу Владислава Усачева.

Экс-боксер добавил, что Хабиб завершит карьеру непобежденным.

"Думаю, Хабиб уйдет непобежденным. Сейчас ему надо пройти Фергюсона, а дальше еще один-два боя проведет и завершит карьеру, потому что вечно так вес гонять не получится", - сказал Ибрагимов.

До этого Хабиб успел выразить неприязнь к своему оппоненту и пообещал "избить его" в октагоне. Фергюсон, в свою очередь, пообещал заставить россиянина "мочиться кровью". 

Перед Новым годом отец российского бойца Абдулманап Нурмагомедов сделал шокирующее заявление, что через год-два Хабиб завершит карьеру.

ММА UFC Тони Фергюсон Хабиб Нурмагомедов
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