Нурмагомедов - Фергюсон: американец потренировался на пляже

Американский боец Тони Фергюсон провел тренировку на пляже перед боем с Хабибом Нурмагомедовым.
Тони Фергюсон потренировался на пляже в рамках подготовки к бою с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.
Американец выполнял различные упражнения с большим мячом. Ранее он в своем Инстаграм опубликовал видео тренировки с грушей. На ней он отрабатывал различные приемы, которые попытается применить в поединке с россиянином.
Бой Нурмагомедов - Фергюсон состоится 18 апреля в рамках турнира UFC 249. Ранее "Главред" рассказывал о подготовке бойцов в специальном материале.
Напомним, Конор Макгрегор наехал на Хабиба Нурмагомедова и обвинил его в трусости. Ранее на пресс-конференции в Москве ирландец выразил желание провести реванш с российским бойцом.
Tony Ferguson gets some beach training in ahead of his title fight with Khabib Nurmagomedov ?#UFC249pic.twitter.com/talKpaAGeD— 32Red (@32Red) January 14, 2020