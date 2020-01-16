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Клуб Яремчука назвал сумму, за которую готов отпустить нападающего

16 января 2020, 14:50

Гент определился с суммой, которую хочет получить за своего нападающего Романа Яремчука.

Яремчук оформил дубль за Гент
Яремчук может быть продан за 15 млн евро / XSport

Гент хочет получить за своего нападающего Романа Яремчука не меньше 15 млн евро, сообщает Voetbal Belgie.

Также источник отмечает, что клуб готов отпустить украинца не раньше лета. Этой зимой команду пополнил ивуарийский форвард Андерсон Ниангбо.

Яремчук выступает в составе Гента с 2017 года. В нынешней кампании является лучшим бомбардиром команды, забив 14 голов во всех турнирах. Сейчас команда идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Бельгии, набрав 39 очков. Лидирует Брюгге (49 очков).

Ранее главный тренер "бело-синих" Йес Торуп сообщил, что в Европе есть спрос на Романа Яремчука.

Также форвард выступает за сборную Украины и помог ей выйти в финальную часть Евро-2020. Там "сине-желтые" попали в группу С, где сыграют против Нидерландов, Австрии, а также Румынии или победителя пути D Лиги наций (Косово, Беларусь, Грузия, Северная Македония).

трансферы Гент Роман Яремчук
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