Заря подписала племянника знаменитого украинского телеведущего

Андреас Цыганикс стал игроком Зари / Открытые источники

Заря на своем официальном сайте объявила о подписании латвийского нападающего Андреаса Цыганикса. Контракт рассчитан на 2,5 года.

Цыганикс является племянником ведущего программы Профутбол на телеканале 2+2 Игоря Цыганыка. Футболист воспитывался в академии Сконто, после чего несколько играл в молодежной команде леверкузенского Байера. Также был игроком немецких Виктории и Шальке, голландского Камбюра и латвийского РФШ.

Кроме Цыганикса луганчане подписали хорватского полузащитника Ловро Цвеха. С ним контракт также рассчитан на 2,5 года. Хорват может сыграть в опорной зоне и на правом фланге.

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Заря завершила первую половину сезона 2019/20 на третьей строчке в турнирной таблице УПЛ, набрав 34 очка. От второго Динамо "черно-белых" отделяет всего 2 пункта.