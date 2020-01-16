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"Бл*ть, он будет тренировать Месси": сын тренера Барселоны отреагировал на назначение отца

16 января 2020, 17:40

Сын главного тренера Барселоны Кике Сетьена Лоро Сетьен рассказал о своей реакции на назначение своего отца.

Кике Сетьен
Сын Сетьена эмоционально отреагировал на назначение отца главным тренером Барселоны / ФК Барселона

Лоро Сетьен, сын Кике Сетьена, эмоционально отреагировал на новость о том, что его отец стал главным тренером Барселоны.

Он уверен, что Кике стремился к этой должности.

"До того я уже видел слухи в социальных сетях. В тот момент я играл в Fortnite со своими друзьями, и отец позвонил мне, чтобы рассказать о своем назначении. Не знаю, мечтал ли он об этом, но это то, к чему он всегда стремился, я уверен. Это большая радость для него", - сказал Сетьен-младший El Larguero.

Он рассказал о своей реакции и был рад увидеть вживую Лионеля Месси.

"Бл*ть, он будет тренировать Месси, ах*еть. Я вчера видел, как он тренируется, и у меня потекла слюна. Раньше мне нравился Реал Мадрид, когда я был маленьким, но тогда я был слишком юн. Когда приехал Месси, то я начал играть за Барселону в видеоиграх. Теперь мой отец тренирует лучших в мире. Они являются одной из лучших команд в мире, все знают Месси, Суареса и других", - добавил Лоро.

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Кике Сетьен сменил на посту главного тренера Эрнесто Вальверде, который был уволен после поражения в Суперкубке Испании от мадридского Атлетико (2:3). Сам трофей выиграл Реал.

Барселона Лионель Месси Кике Сетьен
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