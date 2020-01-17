Украинский клуб разорвал контракт с игроком из-за его поездки в Россию

Игорь Сикорский покинул Агробизнес из-за поездки в Россию / ФК Агробизнес

Агробизнес на своем официальном сайте сообщил о разрыве контракта с нападающим Игорем Сикорским. Причина - поездка футболиста в Россию.

"Футбольный клуб Агробизнес в одностороннем порядке разрывает контракт с Игорем Сикорским в связи с нарушением пункта 3.1.7 раздела 3 ("всесторонне способствовать сохранению и повышению престижа Клуба и команды, не допускать действий, наносящих ущерб их репутации")", - говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Пресс-служба подчеркнула, что футбол - это политика.

"Досадно, но сегодня футбол – это политика. Когда в Украине война и с передовой привозят тяжелораненых и убитых, чуть ли не ежедневно в разных уголках Украины хоронят Героев, украинская футбольная общественность не может стоять в стороне, будто это ее не касается", - заявили в клубе.

Агробизнес отметил, что поддерживает украинскую армию в войне против российских оккупантов.

"Вышеназванный игрок демонстративным путешествием в Россию дискредитировал свой клуб, который поддерживает украинскую армию, помогает бойцам на передовой, в котором каждый футболист имеет возможность заниматься своим любимым делом, благодаря защитникам Украины, сохраняющим в Украине мирную жизнь", - говорится в публикации.

Также представители Агробизнеса тонко потроллили Сикорского под его фотографией из РФ в Инстаграм. Футболиста спросили, играет ли он еще за команду, тот ответил: "Ну конечно играю". Реакция клуба была проста: "Нет, Игорь, уже не играешь".