Макгрегор - Серроне: текстовая онлайн-трансляция боя UFC 246

Макгрегор - Серроне: онлайн-трансляция боя UFC 246 / BJPenn

5:52 Келлехер сделал цепкий захват и одержал победу в первом раунде

5:42 Одэ Осборн и Брайан Келлехер выходят в октагон

5:33 Диего Феррейра одержал победу над Энтони Петтисом во втором раунде

5:32 Бой остановлен после захвата Феррейры

5:29 Бойцы провели яркий первый раунд. Диего попытался победить соперника на партере, однако Петтис сумел противостоять

5:21 Диего Феррейра и Энтони Петтис вышли в октагон

Бой Макгрегор - Серроне станет главным событием UFC 246 и одним из главных событий всего 2020 года. Ирландский экс-чемпион в двух весовых категориях отсутствовал в октагоне больше года после поражения от Хабиба Нурмагомедова. И вот, в ночь с 18 на 19 декабря состоится его возвращение в большой спорт. Ковбой проиграл два своих последних поединка техническим нокаутом Тони Фергюсону и Джастину Гэтжи.

Перед схваткой бойцы провели пресс-конференцию и дуэль взглядов. Они показали, что относятся друг к другу с уважением и пообещали подарить поклонникам смешанных единоборств настоящее зрелище. Бой в прямой трансляции покажет телеканал Setanta Sports.

Букмекеры отдают предпочтение Макгрегору, однако Серроне может посрамить их и доказать свой статус топ-бойца.

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Перед основным боем в главном карде состоится еще 4 поединка. Особое внимание привлекает противостояние Холли Холм и Ракель Пеннингтон.

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