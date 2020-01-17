Макгрегор - Серроне: где смотреть и прогноз на бой UFC 246

Макгрегор - Серроне: где смотреть и прогнозы на бой UFC 246 / BJPenn

2020-й год в мире ММА стартует с турнира UFC 246, где самым ожидаемым поединком является Макгрегор - Серроне. Ирландец уже больше года не появлялся в октагоне, с момента своего поражения от Хабиба Нурмагомедова. Ковбой проиграл два своих последних боя Тони Фергюсону и Джастину Гэтжи. Обоим есть что доказывать.

По информации СМИ, Конор Макгрегор получит за поединок 5 млн долларов - Дональд Серроне - 2 млн.

Макгрегор - Серроне: где смотреть, дата и время боя

Поединок состоится в ночь с 18 на 19 января. Основной кард стартует в 5 утра по киевскому времени, сам бой - примерно в 6-6:30 утра. Его в прямой трансляции покажет телеканал Setanta Sports. В России официальным транслятором является РЕН ТВ, однако у него могут отобрать права из-за скандального проморолика.

Также будет доступна онлайн-трансляция на портале Wink и в мобильном приложении UFC Fight Pass.

Главному карду будет передовать прелим-кард. Он стартует в 01:15 по киевскому времени. Болельщиков ожидают следующие поединки:

Мэйси Барбер – Роксанн Модаффери

Андре Фили - Содик Юсуф

Дрю Добер - Насрат Хакпараст

Чэс Скелли - Грант Доусон

Алекса Камур - Джастин Ледет

Тим Эллиотт - Аскар Аскаров

Брайан Келлехер - Оудэ Осборн

Сабина Мазо - Джей Джей Олдрич

Расписание основного карда:

Конор Макгрегор - Дональд Серроне

Холли Холм - Ракель Пеннингтон

Алексей Олейник - Морис Грин

Клаудия Гаделья - Алекса Грассо

Энтони Петтис - Диего Феррейра

Макгрегор - Серроне: прогнозы букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение ирландскому бойцу. Коэффициенты на победу Макгрегора составляют 1.30-1.33, на победу Серроне - 3.30-4.25

PariMatch: победа Макгрегора - 1.30, победа Серроне - 4.25

Фаворит Спорт: победа Макгрегора - 1.32, победа Серроне - 3.65

1xbet: победа Макгрегора - 1.30, победа Серроне - 3.74

Макгрегор - Серроне: у кого больше шансов?

Конор Макгрегор на пресс-конференции в Москве громко объявил, что возвращается в октагон. Он заверил, что готов вновь взобраться на вершину UFC. Дональд Серроне давно горел желанием сразиться с ирландцем и почти получил такой шанс несколько лет назад, однако в итоге Конор провел поединок с Нейтом Диасом. И вот, Ноториус и Ковбой сойдутся в очной схватке в начале 2020 года. И все же, у кого больше шансов на победу?

Почему победит Макгрегор?

Поражение от Хабиба Нурмагомедова стало тяжелым ударом для Конора Макгрегора. Ирландец не мог смириться с неудачей и вляпался в скандалы с разбитым телефоном туриста и дракой со стариком, из-за чего получил дисквалификацию на 6 месяцев. Многие списали ирландца со счетов, признавая лучшими других бойцов UFC. Однако Конор не стал бы тем, кем он есть, если бы не умел преодолевать трудности.

Мотивация: массовая критика, реванш с Хабибом и бой с Масвидалем

Неудача с Хабибом и шквал критики закалили бойца и теперь он мотивирован вернуться лучше, чем прежде.

Конор установил себе четкий режим, завязал с алкоголем на время подготовки к Серроне и стал усердно работать в зале. Джон Кавана, тренер Макгрегора, заявил, что сейчас это лучший Конор, которого он видел.

Сам ирландец постоянно подчеркивает, что с нетерпением ждет своего возвращения в большой спорт и хочет снова покорить вершину UFC. Поединок с Серроне - лишь первый шаг к большому камбэку.

Победа над Ковбоем открывает перспективы потенциального боя с Хорхе Масвидалем за титул BMF и реванша с заклятым соперником Хабибом Нурмагомедовым. О возможности этих поединков заявлял и президент UFC Дэйна Уайт.

Кроме того, ирландец не хочет подвести миллионы своих поклонников и, конечно же, Дэйну Уайта. Болельщики вместе с президентом UFC в ожидании "возвращения короля", и самого Макгрегора это мотивирует выйти в октагон и продемонстрировать свои лучшие качества.

Работа над ошибками

Когда Дональда Серроне на пресс-конференции спросили, будет ли он стараться победить за счет грэпплинга, тот ответил: "Вы думаете, у Конора нет защиты против грэпплинга?" Макгрегор просто кивнул в ответ. Можно было не сомневаться, что во время тренировочного лагеря ирландец учел свои ошибки в поединке с Хабибом и отработал защиту от захвата.

Ловкость

Макгрегор хорошо двигается в октагоне и умеет быстро атаковать, что может стать проблемой для Серроне. В поединке с Гэтжи Ковбой регулярно пропускал удары соперника и не мог также ловко ответить, а позже получил контратаку, которая и стала для Серроне роковой.

Так как Дональд хорош в ближнем бою, Конор наверняка постарается держать дистанцию и ловить соперника на быстрых атаках. Уже с первого раунда ирландец будет изматывать Ковбоя, а затем попытается завалить его на партер.

Чемпион UFC Камару Усман утверждал, что время будет играть в пользу Серроне, но с этими словами можно поспорить. У Дональда может не хватить выносливости против шустрого Макгрегора, и ирландец этим воспользуется.

Серроне слаб против фаворитов

Дональд Серроне проиграл два своих последних боя Тони Фергюсону и Джастину Гэтжи, причем оба раза техническим нокаутом. Ковбой несмотря на все старания просто не мог ничего противопоставить своим оппонентам. Конор же имеет большой опыт побед над лучшими, из-за чего становился чемпионом UFC в двух весовых категориях.

Серроне хоть и известен широкой публике, однако его неспособность побеждать против соперников выше классом ставит под сомнение репутацию топ-бойца. Точно также Ковбой рискует и не "вытянуть" поединок против сверхмотивированного Макгрегора. Всего в карьере Дональда 13 поражений в 36 боях, тогда как у его оппонента - 4 в 25.

Конор Макгрегор выйдет в октагон мотивированным и вдохновленным на победу, чтобы доказать, что он все еще вправе считаться одним из лучших бойцов своего поколения. Он отработал свои навыки и хочет предстать перед публикой еще сильнее.

Почему победит Серроне?

Ковбой - экстремал по жизни. Он готов принимать новые вызовы несмотря ни на что, это касается и карьеры в ММА. Как заявил сам Серроне: "Я готов драться где угодно и с кем угодно". Какие козыри в рукаве у оппонента Макгрегора?

Бой всей жизни - шанс доказать профпригодность

Дональд Серроне горит желанием сразиться с Конором с 2016 года, когда в итоге в октагон против ирландца дважды вышел Нейт Диас. Ковбой получил свой шанс спустя 4 года и хочет наконец-то победить топ-соперника. Технические нокауты с Фергюсоном и Гэтжи не остановили Ковбоя, и он стремится закрыть рты скептикам.

Обсуждая предстоящий бой, болельщики, журналисты и Дэйна Уайт неустанно говорят о Коноре, его возвращении, о Ковбое же упоминают только в контексте соперника Макгрегора. 18 января публика также придет посмотреть именно на ирландца. Ковбой попытается заставить всех говорить именно о нем как о топ-бойце.

Длительное отсутствие Макгрегора

Более чем годичная пауза может сыграть злую шутку с Конором Макгрегором. Ирландец хоть и проводит серьезные тренировки в зале, но может не быть в том тонусе, в котором он был в свои "золотые" годы, что отобразится на его ловкости. Это будет играть только на руку Ковбою. Он постарается пойти на сближение и не дать оппоненту времени и пространства для маневров.

Серроне проводил свой последний бой 15 сентября, потому для него сейчас выход на большой поединок является более обыденным явлением, тогда как Макгрегор будет по новой привыкать к этой атмосфере.

Ковбой - темная лошадка этого противостояния, однако для него это шанс реабилитировать себя в глазах общественности. Он может воспользоваться долгой паузой Макгрегора и продемонстрировать свои навыки.