"Лучший Конор, которого я видел": тренер Макгрегора засыпал комплиментами своего подопечного

Тренер Макгрегора расхвалил своего подопечного / скриншот соцсети

Джон Кавана, являющийся тренером Конора Макгрегора, заявил, что боец находится в шикарной физической форме.

"Первого января завершились жесткие спарринги Конора. Теперь предстоит поездка в Лас-Вегас. Скажу честно: это лучший Конор, которого я видел. Я не был уверен, что это возможно сделать. Но он творит неимоверное. Вас ждет настоящее удовольствие", - написал Кавана в своем Twitter.

18 января состоится бой в рамках UFC 246 Макгрегор - Серроне. Это первый поединок американца после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова. Сам Хабиб 18 апреля проведет бой с Тони Фергюсоном.

Напомним, недавно свой последний бой в Японии провел россиянин Федор Емельяненко. Боец в первом раунде нокаутировал Куинтона Джексона. Далее Емельяненко-старший хочет подраться в США и в России, после чего завершит карьеру.