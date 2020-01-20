"I'll be back": лидер сборной Украины перенес операцию на ахилле

Яремчук был прооперирован / @kaagent

Роман Яремчук перенес операцию на ахилле и теперь его ждет процесс восстановления.

Нападающий Гента и сборной Украины выложил фото в своем Инстаграм и использовал легендарную цитату Арнольда Шварцнегера из фильма "Терминатор": "I'll be back!"

Врачи прогнозируют Яремчуку минимум 2-3 месяца восстановления. Футболист должен успеть вернуться на поле до Евро-2020. Игрок получил травму несколько недель назад.

В сезоне 2019/20 украинец продемонстрировал феноменальные показатели результативности, отличившись 17 голами и 4 ассистами во всех турнирах. Гент сейчас идет на 3 строчке в чемпионате Бельгии, набрав 39 очков. Лидирует Брюгге (39 пунктов).

Напомним, на Евро-2020 сборная Украины сыграет против Нидерландов, Австрии, а также Румынии или победителя пути D Лиги наций (Косово, Беларусь, Грузия, Северная Македония).

Александр Зинченко, Николай Шапаренко, Виталий Миколенко и официальный Инстаграм-аккаунт Динамо пожелали форварду скорейшего выздоровления.