"История всего нашего народа": экс-игрок Агробизнеса - о посещении РФ

Игорь Сикорский прокомментировал свое посещение России / ФК Агробизнес

Игорь Сикорский рассказал, что не получал негативных комментариев за посещение РФ, кроме одного - от своего тогдашнего клуба Агробизнеса.

"Не было вообще никакой реакции. Никто не писал ничего такого, типа: "Куда ты поехал!". Кто вообще смотрит мой инстаграм? Я не такой известный футболист. В Первой лиге и Премьер-лиге знают, да. Но у меня нет такой аудитории − в основном на меня смотрят только друзья", - цитирует Сикорского gol.ru.

Он заявил, что не должен был выставлять фотографии из Санкт-Петербурга.

"Здесь уже не о чем говорить. Из песни слов не выкинешь. Я за этот поступок уже поплатился. Возможно, не нужно было выкладывать фотографии. Просто съездить и все. Но когда я попал в Зимний дворец, у меня был просто культурный шок. Все, что делал – без задней мысли. Никого не хотел разозлить или еще что-то", - добавил футболист.

Читайте такжеУкраинский клуб разорвал контракт с игроком из-за его поездки в Россию

По его словам, в Зимнем дворце есть и история Украины, а не только России.

"Это история нашей страны, понимаете? Это ж не только вашей страны история − это история всего нашего народа. У меня отец русский, половина семьи в России. Что я могу сделать, если у меня отец родился в России? Я же не перерожу его в Украине, правильно?", - отметил Сикорский.

Ранее СМИ сообщали, что нападающий может перебраться в одесский Черноморец, который ныне возглавляет Остап Маркевич.