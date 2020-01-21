Украина обошла Россию в рейтинге лучших футбольных лиг мира

УПЛ обошла РПЛ в рейтинге лучших лиг мира / ФК Динамо

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) поставила УПЛ выше, чем РПЛ, в рейтинге лучших лиг мира 2019 года.

Первую строчку заняла английская Премьер-лига, набравшая 1287 очков. Далее идут Бразилия (1165) и Испания (1141). Украина заняла 25 место - 542 очка, Россия 26-я - 538,5.

В рейтинге УЕФА Россия занимает 7 строчку, Украина - 10. Сейчас УПЛ делегирует две команды в Лигу чемпионов (одна идет напрямую в групповой этап, вторая начинает в третьем квалификационном раунде), и 3 - в Лигу Европы.

Стоит отметить, что впервые за 18 лет ни одна российская команда не смогла пройти в еврокубковую весну.

Сейчас в чемпионате Украины зимняя пауза, команды отправились на сборы. Чемпионат возобновляется в средине февраля.