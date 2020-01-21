Динамо подало иск на бразильский клуб из-за своего легионера

Динамо подало иск на Сан-Паулу из-за Че Че / Фото: fcdynamo.kiev.ua

Киевское Динамо подало иск на бразильский Сан-Паулу из-за полузащитника Че Че, сообщает UOL Esporte.

Дело в том, чтоб бразильский клуб должен был выплачивать киевлянам 5 млн евро частями, однако просрочил очередной платеж. Киевляне в ноябре прошлого года попытались связаться с Сан-Паулу, однако те проигнорировали сообщения "бело-синих". После этого Динамо подало иск в ФИФА, и теперь бразильцам грозит трансферный бан и штраф.

Че Че выступал за Динамо с лета 2018 по весну 2019 года, так и не закрепившись в основном составе. Также вместе с ним в Сан-Паулу ушел другой экс-динамовец Витор Буэно. Недавно "бело-синие" отдали в аренду в Коринтианс защитника Сидклея.

Читайте такжеДинамо отстранило врача из-за допинг-скандала с Бесединым

Динамо сейчас проводит зимние сборы в Турции. В первых двух спаррингах подопечные Алексея Михайличенко сыграли вничью с Легией (1:1) и обыграли Нефтчи (2:1).