Макгрегор - Серроне: UFC 246 установил фантастический показатель PPV

Макгрегор - Серроне: было продано более двух миллионов трансляций / Overtime Heroics MMA

Турнир UFC 246, главным событием которого был бой Макгрегор - Серроне, собрал более двух миллионов проданных трансляций, сообщил инсайдер Дэйв Мельтцер в своем Twitter.

Эту планку ранее удалось преодолеть только турниру UFC 229, когда в октагоне сошлись Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов. Количество проданных трансляций превысило 2 миллиона по старой системе, когда PPV были доступны не только на платформе ESPN+.

Напомним, Конор Макгрегор одолел Дональда Серроне нокаутом на 40-й секунде боя и триумфально вернулся в октагон после 15-месячного отсутствия. 18 апреля в рамках турнира UFC 249 встретятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон. Недавно американец обратился к россиянину.