Платини вернулся в большой футбол

Мишель Платини стал советчиком президента FIFPro / УЕФА

Мишель Платини назначен на должность советчика президента FIFPro Филиппа Пья, сообщает AFP.

Функционер вернулся в большой футбол впервые за 5 лет. Напомним, в 2015 году Платини был обвинен в участии в коррупционных схемах тогдашнего президента ФИФА Йозефа Блаттера. Чиновник обвиняется в получении 2 млн швейцарских франков от главной футбольной федерации.

Ранее Платини стал известен благодаря своей выдающейся карьере футболиста. Он 3 года подряд становился обладателем "Золотого мяча", а также выигрывал чемпионат Европы 1984 года.

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Сейчас президентом УЕФА является Александр Чеферин, который отдавал Киеву право проведения финала Лиги чемпионов сезона 2017/18. В решающем поединке мадридский Реал одолел Ливерпуль со счетом 3:1.