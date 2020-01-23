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Хабиб может провести бой летом - менеджер бойца

23 января 2020, 18:24

Менеджер Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов не исключает, что его клиент проведет поединок летом после месяца Рамадан.

Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов может провести бой летом / Reuters

Ризван Магомедов сообщил, что Хабиб Нурмагомедов может выйти в октагон после месяца Рамадан.

"Летом бой Хабиба не исключен. Месяц Рамадан заканчивается в конце мая, потом еще месяц на восстановление, и можно попробовать в конце лета провести еще один бой. Зависит от обстановки и расстановки сил в легком весе", - сказал Магомедов Матч ТВ.

18 апреля состоится бой Нурмагомедов - Фергюсон в рамках турнира UFC 249. Недавно американец обратился к россиянину через свой Инстаграм.

Хабиб также отреагировал на комментарий Конора Макгрегора после его победы нокаутом над Дональдом Серроне. Ирландец заявил, что "король вернулся".

ММА UFC Хабиб Нурмагомедов
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