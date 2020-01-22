"Король никуда не уходил": Хабиб ответил Макгрегору

Нурмагомедов ответил на слова Макгрегора / USA Today Sports

Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео в своем Инстаграм, а в сообщении ответил на слова Конора Макгрегора после боя с Дональдом Серроне.

"Король никогда не уходил, он никуда не денется. Скажите им, что я возвращаюсь", - написал Хабиб.

Напомним, Конор Макгрегор нокаутировал Ковбоя в поединке турнира UFC 246. Теперь ирландец может сразиться с обладателем пояса BMF Хорхе Масвидалем. О возможности поединка говорил президент UFC Дэйна Уайт.

Стоит отметить, что было продано более двух миллионов трансляций UFC 246.

Хабиб Нурмагомедов 18 апреля сразится с Тони Фергюсоном в рамках турнира UFC 249. Недавно американец обратился к россиянину через свой Инстаграм.

Ранее Макгрегор выразил желание провести реванш с Хабибом в Москве.