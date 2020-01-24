Драматическая развязка в видеообзоре матча Вулверхэмптон - Ливерпуль

Ливерпуль на последних минутах одолел Вулверхэмптон / ФК Ливерпуль

Матч Вулверхэмптон - Ливерпуль стал настоящим украшением 24 тура АПЛ. "Красные" в равной борьбе смогли вырвать победу и снова оторвались от Манчестер Сити на 16 очков.

Мерсисайдцы быстро открыли счет. На 8-й минуте Александр-Арнольд навесил с углового, а Джордан Хендерсон удачно пробил головой. После этого Ливерпуль имел игровое преимущество в первом тайме, однако больше забить не смог.

А вот во второй половине встречи "волки" стали гораздо активнее действовать спереди. Уже на 51-й минуте Адама Траоре навесил в штрафную, а Рауль Хименес головой поразил ворота Алиссона. Команды после перерыва одинаковое количество раз пробили по воротам (7), однако удачливее оказались гости. Роберто Фирмино получил мяч в штрафной, сместился и пробил в "девятку". Руй Патрисиу был бессилен.

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В итоге, Ливерпуль набрал уже 67 очков. У подопечных Юргена Клоппа есть матч в запасе против Вест Хэма, который состоится 29 января.

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