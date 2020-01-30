Реал - Атлетико: лидер "матрасников" пропустит дерби

Жоау Фелиш не сыграет против Реала / Reuters

Жоау Фелиш не успеет восстановиться от мышечной травмы до матча против Реала и пропустит Дерби Мадриленьо.

Об этом сообщает AS. Португалец не тренировался с командой во вторник и среду. Точные сроки восстановления Атлетико не сообщает, однако точно понятно, что в поединке против самого принципиального соперника команда не сможет рассчитывать на свою звезду.

Матч Реал - Атлетико состоится 1 февраля в 17:00 по киевскому времени на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Реал после 21 тура лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 46 очков. Атлетико пятый с 36 очками в активе. Напомним, недавно команды встречались в финале Суперкубка Испании, и тогда победу одержал "королевский клуб".