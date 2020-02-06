Александра Солдатова сделала заявление после неудачного суицида

Александра Солдатова / Instagram

Александра Солдатова утверждает, что вены не резала, скорая помощь ее не возила в Склифасовского, и суифид она не совершала. Все это она говорит на видео, которое появилось в Instagram тренера.

Тренер главного ньюсмейкера сегодняшнего дня - гимнастки Александры Солдатовой - разместила у себя на Instagram видео с обращением девушки.

Александра уверяет, что просто порезалась и заехала в больницу обработать рану, никакой попытки суицида не было. Спортсменка призналась, что порезала себя кухонным ножом дома — отсюда и раны на левой руке.

Однако ранее тренер Анна Дьяченко давала успокаивающие, но противоречивые комментарии в связи с тем, почему Саша оказалась в больнице под наблюдением врачей.

Ирина Виннер также заявляла, что у девушки проблемы со здоровьем и на гран-при она не появится.

А в видео-обращении Саша заявляет, что будет на гран-при.

Александра Солдатова заявляет, что сама пришла в Морозовскую больницу в Москве. Это ближайшее к дому медучреждение, у девушки уже были характерные раны на руках.

Как же то, что ее отвезли в Склифасовского, и что она в психосоматическом отделении института - пока неизвестно. Неизвестно также - откуда комментарии врачей по состоянию Александры.

В комментариях развернулась бурная борьба сторонников и противников Александры. Но многие просять простого - показать руки, чего Александра не сделала.

"Молодец, но руки-вены можно было бы продемонстрировать. Или порез. Сразу бы шумиха улеглась", "а так возможно Сашу просто заставили снять оправдание, что все хорошо) никто ведь не хочет брать такую ответственность на себя", - пишут в комментариях.

Ранее появилась информация о том, что Александра Солдатова пыталась совершить самоубийство.