Клуб Зинченко Манчестер Сити дисквалифицировали из еврокубков

Игроки Манчестер Сити / Reuters

Гранд Английской Премьер-лиги Манчестер Сити был дисквалифицирован на два сезона из еврокубков (Лиги Чемпионов и Лиги Европы).

Соответствующее решение было принято Судебной палатой органа финансового контроля клубов УЕФА (CFCB) после длительного расследования. Манчестер Сити не сможет выступать в еврокубках в сезонах 2020/2021 и 2021/2022.

Кроме того, клуб был оштрафован на 30 млн евро - за нарушение финансового фэйр-плея. Манчестер Сити допустил серьезные нарушения правил лицензирования и финансовой отчетности, подаваемой в УЕФА. Руководство завышало спонсорские доходы на своих счетах и ​​в информации о безубыточности, представленной УЕФА в период 2012-2016 годов.

Однако Манчестер Сити, который тренирует легендарный Хосеп Гвардиола и за который играет украинец Александр Зинченко, имеет может подать апелляцию на решение CFCB в Спортивный арбитражный суд в швейцарской Лозанне.

Напомним, ранее сообщалось о том, что, по данным CIES Football Observatory, Манчестер Сити стал первым клубом, который потратил миллиард евро на текущий состав игроков.



