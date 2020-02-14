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Клуб Зинченко Манчестер Сити дисквалифицировали из еврокубков

14 февраля 2020, 21:47

Гранда английского футбола лишили еврокубков на солидный срок.

Манчестер Сити
Игроки Манчестер Сити / Reuters

Гранд Английской Премьер-лиги Манчестер Сити был дисквалифицирован на два сезона из еврокубков (Лиги Чемпионов и Лиги Европы). 

Соответствующее решение было принято Судебной палатой органа финансового контроля клубов УЕФА (CFCB) после длительного расследования. Манчестер Сити не сможет выступать в еврокубках в сезонах 2020/2021 и 2021/2022.

Кроме того, клуб был оштрафован на 30 млн евро - за нарушение финансового фэйр-плея. Манчестер Сити допустил серьезные нарушения правил лицензирования и финансовой отчетности, подаваемой в УЕФА. Руководство завышало спонсорские доходы на своих счетах и ​​в информации о безубыточности, представленной УЕФА в период 2012-2016 годов. 

Однако Манчестер Сити, который тренирует легендарный Хосеп Гвардиола и за который играет украинец Александр Зинченко, имеет может подать апелляцию на решение CFCB в Спортивный арбитражный суд в швейцарской Лозанне. 

Напомним, ранее сообщалось о том, что, по данным CIES Football Observatory, Манчестер Сити стал первым клубом, который потратил миллиард евро на текущий состав игроков.


 

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