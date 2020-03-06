Девять трупов: в ДТП разбилась гвинейская футбольная команда

Автобус с футболистами из Гвинеи врезался в дерево / Фото: Twitter/Merseyside Reds BR

В Гвинее автобус с известной футбольной командой Этюаль Де Гюне попал в масштабное ДТП.

Как сообщает France Football, команда ехала на матч чемпионата Гвинеи против Карфамори.

Водитель транспортного средства вблизи города Маму не справился с управлением, и автобус врезался в дерево. В ДТП погибло девять человек, еще 19 получили травмы различной степени тяжести, из них 15 находятся в реанимации.

"Министерство спорта, культуры и культурного наследия, а также профессиональная лига с глубокой болью сообщают спортивному сообществу Гвинеи, Африки и всего мира о жестокой потере девяти футболистов", — подтвердили информацию в Профессиональной лиге Гвинеи.

Сообщалось, что в результате аварии погиб двоюродный брат полузащитника английского Ливерпуля Наби Кейта - Альмами Кейта. Резонансный инцидент футболист прокомментировал в Instagram.

"Я шокирован, опечален и разбит горем. Выражаю искренние соболезнования всем семьям погибших, а также всей спортивной семье Гвинеи. Покойтесь с миром, парни", - написал он.

Футбольная команда Этюаль Де Гюне / Фото: Twitter/Merseyside Reds BR

Однако позже СМИ сообщили, что двоюродный брат Кейта жив и в данный момент находится в больнице.

"Мы рады объявить, что Алмайма Кейта жив и в настоящее время госпитализирован", — говорится в заявлении Fella Sport Management.

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