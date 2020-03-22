Бой Хабиб – Фергюсон: в UFC намекнули, состоится ли поединок

Хабиб Нурмагомедов / Reuters

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал в Instagram пост, посвященный бою между чемпионом в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

"Четыре недели", - говорится в подписи под фото.

Как известно, проведение боя Хабиб Нурмагомедов против Тони Фергюсона было запланировано на 18 апреля – то есть как раз четыре недели остаются до этого поединка на турнире UFC 249.

Изначально бой планировали провести в Бруклине, однако 18 марта из-за карантина Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк запретила там проведение UFC 249. Пока что новое место проведения поединка Хабиб – Фергюсон не выбрано.

Как сообщал Главред, ранее тренер россиянина Хавьер Мендес сообщил, что бой Фергюсон против Хабиба может пройти без зрителей, если ситуация с пандемией коронавируса не улучшится.