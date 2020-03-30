Названа возможная дата Олимпийских игр - СМИ

Олимпиада 2020 / crimeavector.com.ua

Пандемия китайского коронавируса подпортила планы на проведение Олимпийских игр в Токио. Олимпиаду перенесли на 2021 год.

По данным сообщает Reuters, согласована предварительная дата Олимпиады 2021. Так, согласно обнародованной информации, организаторы находятся на финальной стадии обсуждения. На данный момент возможная дата открытия игр 23 июля 2021 года.

Стоит отметить, что Олимпиада 2020 была перенесена из-за массового распространения коронавируса covid-19. Это стало большим ударом для многих спортсменов по всему миру, которые планировали принять участие в состязаниях.

Как ранее сообщал Главред, Олимпийские игры-2020 в Токио официально перенесены на более поздний срок в связи с пандемией коронавируса.