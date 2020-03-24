Очередная "выходка" уханськой заразы: Олимпийские игры-2020 перенесли

Из-за пандемии коронавируса Олимпиаду перенесли.
Олимпийские игры-2020 в Токио официально перенесены на более поздний срок в связи с пандемией коронавируса.
По информации, премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил перенести Олимпиаду в Токио на один год во время переговоров с президентом МОК Томасом Бахом.
По словам Абэ, отсрочка неизбежна, если Игры 2020 года не могут быть проведены в полном объеме в условиях пандемии коронавируса. Абэ провел телефонные переговоры с Бахом после того, как МОК заявил, что примет решение относительно Токийских игр в течение следующих четырех недель.
Как сообщает Reutrers, Бах согласился с предлоджением Абэ.
Согласно информации на официальном сайте МОК, Олимпиада перенесена на неопределенный срок, но важным условием является то, что Игры должны быть проведены не позднее лета 2021 года.