Очередная "выходка" уханськой заразы: Олимпийские игры-2020 перенесли

Коронавирус "отменил" Олимпиаду / Reuters

Олимпийские игры-2020 в Токио официально перенесены на более поздний срок в связи с пандемией коронавируса.

По информации, премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил перенести Олимпиаду в Токио на один год во время переговоров с президентом МОК Томасом Бахом.

По словам Абэ, отсрочка неизбежна, если Игры 2020 года не могут быть проведены в полном объеме в условиях пандемии коронавируса. Абэ провел телефонные переговоры с Бахом после того, как МОК заявил, что примет решение относительно Токийских игр в течение следующих четырех недель.

Как сообщает Reutrers, Бах согласился с предлоджением Абэ.

Согласно информации на официальном сайте МОК, Олимпиада перенесена на неопределенный срок, но важным условием является то, что Игры должны быть проведены не позднее лета 2021 года.