Абрамович не хочет передавать Украине все деньги от продажи "Челси" - The Daily Mail

2,3 млрд фунтов стерлингов, вырученные от продажи "Челси", могут не дойти в Украину до жертв войны с Россией в этом году или, возможно, не дойти вообще.

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За "Челси" Абрамович официально получил 2,3 млрд фунтов / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

2,3 миллиарда фунтов стерлингов, которые русский олигарх Роман Абрамович получил от продажи лондонского футбольного клуба "Челси" более года назад, могут не дойти в Украину до жертв войны с Россией ни в этом году, ни, возможно, вообще. Об этом сообщает британский таблоид The Daily Mail.

Как говорят источники журналисты, Абрамович хочет, чтобы заметная часть денег досталась России ‒ а, точнее, неким россиянам, которые "пострадали от конфликта".

Британские СМИ уверены, что ни правительство Великобритании , ни Еврокомиссия не согласятся на такой шаг, пока действуют санкции против страны-агрессора России из-за войны, которую русский диктатор Владимир Путин развязал против Украины.

Дело в том, что Абрамович, находящийся под санкциями за свою близость к путинскому режиму, должен "дать согласие" на выделение средств. Он до сих пор отказывается сделать, потому что хочет, чтобы кроме Украины, деньги распределялись также по всей России.

Источники The Daily Mail в министерстве иностранных дел подтвердили эту информацию. Руководитель Форин офиса (британского МИД) Джеймс Клеверли заявил на прошлой неделе, что он не может гарантировать, что деньги будут переведены до того, как правительство уйдет на летние каникулы в следующем месяце. Министры вернутся на работу в сентябре.

"Мы хотим убедиться, что высвобождаемые деньги пойдут исключительно тем получателям, на которых они нацелены. Мне нужна полная уверенность, что это так", – отметил дипломат.

Как говорят финансисты, близкие к процессу, по поводу выделения денег вообще нет никаких гарантий.

"Мы надеялись, что деньги будут переведены прошлым летом, а затем мы надеялись на позитивное развитие событий в январе. Теперь мы надеемся, что деньги начнут поступать в Украину до конца года, но пока нет никаких гарантий, что это произойдет", – цитируют их британские СМИ.

Напомним, весной минувшего года Великобритания ввела санкции против семи российских олигархов из-за войны России против Украины.

Под ограничения попали Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Игорь Сечин и другие близкие к президенту России Владимиру Путину олигархи, сообщили на сайте британского правительства.

Ограничения наложены примерно на 15 млрд фунтов стерлингов (почти 20 млрд долларов), которыми владеют эти олигархи. Санкции включают заморозку активов, запрет на сделки в Британии, а также запрет на въезд в страну.

Из-за этого Абрамович был вынужден продать "Челси". Американский миллиардер Тодд Боли заплатил за клуб 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, и после расходов, связанных со сделкой, осталось 2,3 млрд фунтов стерлингов.

Смотрите видео - "Британия наложила санкции на российских олигархов, финансирующих войну против Украины":



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