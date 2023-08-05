Александр Зинченко и Влада Седан показали фанатам на фото новорожденную дочь

Футболист лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко и Влада Седан устроили первую фотосессию с новорожденной дочерью

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Александр Зинченко и Влада Седан сделали специальную фотосессию с новорожденной дочкой / коллаж Главред, фото Instagram

Футболист лондонского "Арсенала " и сборной Украины Александр Зинченко накануне во второй раз стал отцом. Его супруга, Влада Седан, родила ему вторую дочь. Супруги не стали долго тянуть с профессиональной фотосессией. И скоро выложили результаты в Instagram Влады.

"Наше первое фото в новом составе. Спасибо всем за поздравления и ваши теплые пожелания. Обнимаю каждого", — подписала фото супруга Александра.

К слову, пара узнала пол своего второго ребенка (пару лет назад у них родилась дочка Эва) еще перед его рождением. И провела по этому поводу вечеринку на футбольном поле "Арсенала".

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