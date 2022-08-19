Бой Усик - Джошуа: украинский боксер поставил 70 тыс. долларов против Усика

Иван Редкач / соцсети Ивана Редкача

Известный украинский боксер 36-летний Иван Редкач поставил 70 тыс. долларов на то, что Александр Усик не сможет победить британского боксера Энтони Джошуа во время боя-реванша. Об этом Редкач заявил на своей странице в Twitter.

"Я поставил ставку 70 тысяч долларов на победу Джошуа. Это еще те деньги, которые я поднял на бою Лопес - Лома (Ломаченко - Главред)", — написал Редкач.

Однако впоследствии он понял, что совершил большую ошибку и, скорей всего, деньги он вернуть уже не сможет.

"Я был уверен в Энтони, но посмотрел, как Усик ловит монетки и передумал. Вернулся в гостиницу к окошку спросить: "а можно отменить мою ставку?", на что мне сказали, что это невозможно", — добавил боксер.

Когда состоится бой-реванш Усик - Джошуа

Бой между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO, WBA и WBO украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа состоится в ближайшую субботу, 20 августа.

Между боксерами уже состоялась дуэль взглядов. На ней Александр Усик вышел в наряде украинского козака и исполнил знаменитую песню "Ой у лузі червона калина".

Где смотреть бой Усик - Джошуа

Поединок примет город Джидда в Саудовской Аравии. Ориентировочное время начала боя Усик - Джошуа 23:00 по киевскому времени.

Трансляцию поединка можно посмотреть на канале 2+2.

Какие прогнозы дают букмекеры

Согласно букмекерских котировок, фаворитом предстоящего боя является украинский боксер. Хотя еще раньше букмекеры отдавали предпочтение британцу.

На победу Усика букмекеры принимают ставки с коэффициентом 1,57, тогда как победа Джошуа оценивается коэффициентом 2,50.

Досрочная победа Усика оценивается коэффициентом 2,75, тогда как победа украинца в полном боя - 3,20. На победу Джошуа досрочно - 3,25, по очкам - 8,00.

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