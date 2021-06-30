УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Спорт

Черкасский чемпион Дании: что известно о герое игры Украина – Швеция Артёме Довбике

30 июня 2021, 14:36

В национальную сборную его начали вызывать еще с 2017-го, но до 2021 года на поле он так и не появлялся.

Артем Довбик
Что известно про Артема Довбика / Униан

Во вторник, 29 июня, сборная Украины победила сборную Швеции в 1/8 финала чемпионата Европы-2020. Автором решающего гола в овертайме стал форвард Артём Довбик, вышедший вместо травмированного Беседина.

Гол в ворота шведов стал первым для Артёма за сборную Украины. Более того, он стал сразу решающим, да еще и рекордным. Самый поздний победный гол в истории чемпионатов Европы – наш герой побил рекорд легендарного Платини.

Футбольная карьера Довбика

Заниматься футболом Артём начинал в родных Черкассах, выступал за школьную команду, принимал участие в играх турнира "Кожаный мяч". В составе команды своей спортшколы участвовал в играх детско-юношеской футбольной лиги Украины.

В 2013 году получил приглашение в молодёжную команду харьковского "Металлиста", но во время подготовительных сборов получил травму колена, после чего возвратился в Черкассы. Восстановившись после повреждения, продолжил играть в юношеской команде Черкасс.

В июле 2014 года Довбик подписал контракт с ФК "Черкасский Днепр". Впервые он отличился забитым голом в игре против херсонского "Кристалла". 17-летний футболист на 42-й минуте сравнял счёт в матче, тем самым став самым молодым автором гола в истории профессиональных клубов Черкасс.

Реклама

Через год Артём отправился на подготовительные сборы в Нидерланды с ФК "Днепр". В составе клуба парень принял участие в 3 поединках элитного дивизиона Молдовы и в одном кубковом матче.

В течение 2018-2020 годов он играл в Дании за команды "Мидтьюлланн" и "Сеннерьюск", с которыми выигрывал чемпионат и кубок страны. Впоследствии он вернулся в Украину в "Днепр-1", где играет и сейчас. В прошлом чемпионате забил за днепрян 6 голов и отметился одним ассистом.

Довбик и нацсборная

Впервые футболист получил приглашение в национальную сборную Украины для контрольного матча против Мальты и отбора на чемпионат мира 2018 года против Финляндии. Но в обоих матчах Артём на поле не вышел.

Позже он вызывался в сборную на матч против Исландии. Однако и на этот раз не дебютировал. Впервые Довбик вышел на поле за сборную в последние 9 минут игры против Казахстана на квалификационном раунде в 2021 году.

На замену он выходил и во втором тайме товарищеского матча против Бахрейна, в котором отдал голевой пас на Цыганкова, что спасло украинцев от поражения. На Евро-2020 он числился в заявке, но ни разу на поле не появлялся – до матча против Швеции.

Фурор на Евро-2020

Нападающий сборной Украины отличился на первой компенсированной ко второму овертайма минуте (120:37) – красиво головой замкнул навес Зинченко с левого фланга.

Гол Артема стал вторым поздним забитым голом на чемпионатах Европы вообще – здесь первенство продолжает держать турок Семих Сентюрк, который забил на 122-й минуте в четвертьфинале Евро-2008 в ворота Хорватии (121: 01).

В то же время нападающий Днепра-1, в возрасте 24 лет и 9 дней, стал самым молодым автором гола в составе Украины на Евро. Довбик обошел полузащитника Александра Зинченко, который открыл счет в матче со Швецией. Тот забил в возрасте 24 лет и 196 дней.

Что говорит Довбик о победе

Форвард сборной Украины Артем Довбик уже прокомментировал победу в матче 1/8 финала Евро-2020 над Швецией, пишет портал NV.ua. Артем говорит, что пока не осознает, что он – герой матча.

"Наверное, это судьба какая-то. У меня нет слов просто. Такое стечение обстоятельств, что надо было выходить. Тренер сказал, что надо выходить, помогать партнерам по команде, ждать свой момент, шанс. Я его все-таки дождался", – рассказал футболист.

Форвард подчеркнул, что перед выходом на замену тренер сборной Андрей Шевченко попросил его всегда находиться в штрафной и ждать свой шанс, пытаться цепляться за мяч.

"Это невероятно. Думаю, это победа для всей страны. Для нас в такое тяжелое время, думаю, это очень важная победа в плане эмоций. Нас, наверное, сейчас весь мир будет знать. Думаю, это очень важно, – добавил Довбик.

Артем Довбик
Артем Довбик / Униан

Украина впервые вышла в 1/4 финала Евро-2020

  • Сборная Украины по футболу впервые в истории пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы;
  • Команда Андрея Шевченко на последних минутах дополнительного времени вырвала победу над Швецией со счетом 2:1. За "желто-синих" отличились Александр Зинченко и Артем Довбик;
  • В 1/4 финала чемпионата Европы по футболу украинские футболисты встретятся с командой Англии, которая накануне на стадионе Уэмбли одолела Германию (2:0);
  • Матч Украина – Англия состоится в субботу, 3 июля. Начало в 22:00.
Артем Довбик
Сейчас вы просматриваете новость «Черкасский чемпион Дании: что известно о герое игры Украина – Швеция Артёме Довбике». Другие новости спорта читайте в разделе «Спорт». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Названы наиболее опасные продукты для мозга человекаНазваны наиболее опасные продукты для мозга человека Мир закроют на замок: ВОЗ допустила новый локдаун из-за индийского коронавируса-мутантаМир закроют на замок: ВОЗ допустила новый локдаун из-за индийского коронавируса-мутанта Диетолог рассказал, как улучшить здоровье с помощью куркумыДиетолог рассказал, как улучшить здоровье с помощью куркумы Гороскоп на 28 июня 2021 всех знаков Зодиака: "переворотная" новость и новый постГороскоп на 28 июня 2021 всех знаков Зодиака: "переворотная" новость и новый пост Дима Монатик признался, что дети довели его до слезДима Монатик признался, что дети довели его до слез

Последние новости

14:58

На Украину обрушится мощный циклон: синоптик предупредил о граде и грозовых ливнях

14:54

Известная компания "открестилась" от блогерши-любительницы России из Киева

14:51

Эксперт дал совет власти: нужно переключить внимание на "теневой бизнес", а не вводить новые налоги для легального

14:50

"Нужно дать отдохнуть мозгу": Комаровский рассказал, как родителям отдыхать вместе с детьми Фото

14:48

Чудо-женщина Галь Гадот родила третьего ребенка

Реклама
14:36

Черкасский чемпион Дании: что известно о герое игры Украина – Швеция Артёме Довбике Видео

14:19

"Голову собрали как пазл": новые детали ДТП в Виннице, где школьника сбила алкоголичка за рулем Видео

14:14

В ЕС одобрили продление экономических санкций против РФ: когда утвердят Видео

13:33

Ребенка насиловал дома: на Прикарпатье отчим надругался над несовершеннолетней падчерицей Видео

13:29

Исторический матч Швеция – Украина: наставник шведов сказал, на что пожаловался Шевченко Видео

13:22

Был в 300 м от берега: на Прикарпатье нашли тело отца, спасшего троих дочерей

13:20

Беседин больше не сыграет на Евро-2020 – украинская сборная посвятила ему победу Видео

12:58

"Вопросы решаются в Вашингтоне": Путин объяснил, почему не спешит встречаться с Зеленским Видео

12:55

С 1 июля в Украине вырастет пособие по безработице: кто получит больше Видео

12:28

Украинцы стали выше оценивать работу Авакова и больше доверять его ведомству - опрос

12:28

Вошел в историю: нападающий сборной Украины побил рекорд легендарного Платини Видео

12:26

Standard & Poor's присвоил Укравтодору кредитный рейтинг В за облигации для "Большой стройки"

12:19

"Материнский инстинкт": киевлянки несколько лет снимали порно со своими дочками

12:17

"Заминировано какульками": популярный курорт под Одессой закрыли для купания Видео

12:16

Сколько украинцев полностью привиты от COVID-19: Минздрав озвучил цифры

Реклама
12:05

Победы и свершения: что сулит Льву гороскоп на июль-2021

11:44

"Русский делает украинцев сильнее": Кива "разворошил" языковой вопрос

11:36

Украина "разбила сердца шведов": что пишут скандинавские СМИ о триллере в Глазго Видео

11:33

В США обвинили Россию: развязала войну, препятствует миру на Донбассе Видео

11:09

Стала известна судьба парня с триколором, который пришел на трибуны украинских фанов на Евро-2020 Видео

10:51

Только шесть сухих областей: синоптик назвал погодных счастливчиков 1 июля

10:26

Забыл поставить на ручник: в Житомире авто без водителя устроило ДТП Видео

09:33

"Попортили пиджачок": в Харькове депутата от ОПЗЖ облили мочой Видео

09:27

Стало известно, что сказал Шевченко перед победным голом в ворота шведов Видео

09:12

"Московит": герою матча Швеция – Украина Довбику досталось от известной писательницы из-за русского Видео

08:37

Коронавирус в Украине 30 июня: зафиксирован рост числа COVID-диагнозов за сутки Видео

08:29

На Киевщине молния "подбила" легковушку: в Сети показали фото

08:18

"Выходили, как на войну": Зинченко поделился эмоциями после победы над шведами на Евро-2020 Фото

08:03

Путин достиг своей цели: что означает выход Беларуси из Восточного партнерства мнение

07:32

"Слава Украине, героям слава!": посол Швеции отреагировал на проигрыш его страны на Евро-2020

07:32

Гороскоп на 30 июня 2021 всех знаков Зодиака: условия для полного успеха, бытовой "переворот" Видео

07:02

"Дрожите, британцы!": Сеть взорвала победа сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020 Фото Видео

06:24

Булавка от сглаза: как правильно приколоть и носить настоящий оберег Видео

06:01

Настя Ивлеева без лифчика задрала майку на публике

05:32

О проблемах с каким органом говорит сонливость днем - ответ хирурга Видео

Реклама
04:56

Топ-3 способа поднять себе настроение - совет эксперта

04:34

Опасность кофе в жару: эксперт предупредила о рисках для здоровья Видео

04:02

Лукашенко ждет Гаага: эксперт назвал сроки аннексии Беларуси РФ

03:30

Как Украине отказаться от кредитов МВФ: экономист озвучил лучший сценарий Видео

02:32

Эксперт рассказал, как Байден дал Путину оплеуху в Женеве Видео

02:21

Слезы, танцы в раздевалке и голый фанат на поле: как футболисты отпраздновали победу над Швецией Фото

01:44

Шевченко со слезами на глазах прокомментировал победу Украины над Швецией Видео

01:29

Зеленский эмоционально поздравил Украину с выходом в четвертьфинал Евро-2020 Видео

01:06

Как связана способность врать с умом и сообразительностью - ответ психологов Видео

00:34

Сборная Украины феноменально выходит в 1/4 финала Евро-2020 Фото Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять