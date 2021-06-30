Черкасский чемпион Дании: что известно о герое игры Украина – Швеция Артёме Довбике

Что известно про Артема Довбика / Униан

Во вторник, 29 июня, сборная Украины победила сборную Швеции в 1/8 финала чемпионата Европы-2020. Автором решающего гола в овертайме стал форвард Артём Довбик, вышедший вместо травмированного Беседина.

Гол в ворота шведов стал первым для Артёма за сборную Украины. Более того, он стал сразу решающим, да еще и рекордным. Самый поздний победный гол в истории чемпионатов Европы – наш герой побил рекорд легендарного Платини.

Футбольная карьера Довбика

Заниматься футболом Артём начинал в родных Черкассах, выступал за школьную команду, принимал участие в играх турнира "Кожаный мяч". В составе команды своей спортшколы участвовал в играх детско-юношеской футбольной лиги Украины.

В 2013 году получил приглашение в молодёжную команду харьковского "Металлиста", но во время подготовительных сборов получил травму колена, после чего возвратился в Черкассы. Восстановившись после повреждения, продолжил играть в юношеской команде Черкасс.

В июле 2014 года Довбик подписал контракт с ФК "Черкасский Днепр". Впервые он отличился забитым голом в игре против херсонского "Кристалла". 17-летний футболист на 42-й минуте сравнял счёт в матче, тем самым став самым молодым автором гола в истории профессиональных клубов Черкасс.

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Через год Артём отправился на подготовительные сборы в Нидерланды с ФК "Днепр". В составе клуба парень принял участие в 3 поединках элитного дивизиона Молдовы и в одном кубковом матче.

В течение 2018-2020 годов он играл в Дании за команды "Мидтьюлланн" и "Сеннерьюск", с которыми выигрывал чемпионат и кубок страны. Впоследствии он вернулся в Украину в "Днепр-1", где играет и сейчас. В прошлом чемпионате забил за днепрян 6 голов и отметился одним ассистом.

Довбик и нацсборная

Впервые футболист получил приглашение в национальную сборную Украины для контрольного матча против Мальты и отбора на чемпионат мира 2018 года против Финляндии. Но в обоих матчах Артём на поле не вышел.

Позже он вызывался в сборную на матч против Исландии. Однако и на этот раз не дебютировал. Впервые Довбик вышел на поле за сборную в последние 9 минут игры против Казахстана на квалификационном раунде в 2021 году.

На замену он выходил и во втором тайме товарищеского матча против Бахрейна, в котором отдал голевой пас на Цыганкова, что спасло украинцев от поражения. На Евро-2020 он числился в заявке, но ни разу на поле не появлялся – до матча против Швеции.

Фурор на Евро-2020

Нападающий сборной Украины отличился на первой компенсированной ко второму овертайма минуте (120:37) – красиво головой замкнул навес Зинченко с левого фланга.

Гол Артема стал вторым поздним забитым голом на чемпионатах Европы вообще – здесь первенство продолжает держать турок Семих Сентюрк, который забил на 122-й минуте в четвертьфинале Евро-2008 в ворота Хорватии (121: 01).

В то же время нападающий Днепра-1, в возрасте 24 лет и 9 дней, стал самым молодым автором гола в составе Украины на Евро. Довбик обошел полузащитника Александра Зинченко, который открыл счет в матче со Швецией. Тот забил в возрасте 24 лет и 196 дней.

Что говорит Довбик о победе

Форвард сборной Украины Артем Довбик уже прокомментировал победу в матче 1/8 финала Евро-2020 над Швецией, пишет портал NV.ua. Артем говорит, что пока не осознает, что он – герой матча.

"Наверное, это судьба какая-то. У меня нет слов просто. Такое стечение обстоятельств, что надо было выходить. Тренер сказал, что надо выходить, помогать партнерам по команде, ждать свой момент, шанс. Я его все-таки дождался", – рассказал футболист.

Форвард подчеркнул, что перед выходом на замену тренер сборной Андрей Шевченко попросил его всегда находиться в штрафной и ждать свой шанс, пытаться цепляться за мяч.

"Это невероятно. Думаю, это победа для всей страны. Для нас в такое тяжелое время, думаю, это очень важная победа в плане эмоций. Нас, наверное, сейчас весь мир будет знать. Думаю, это очень важно, – добавил Довбик.

Артем Довбик / Униан

Украина впервые вышла в 1/4 финала Евро-2020