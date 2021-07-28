"Да, бля*ь. Вот дер*мо": пловчиха после золотой медали выматерилась в прямом эфире

Кейли Маккиоун / Reuters

Австралийская спортсменка-пловчиха Кейли Маккиоун не сумела сдержать эмоций после своей победы на Олимпиаде-2020 в японском Токио и громко выматерилась в прямом эфире. Видеозапись инцидента была опубликована на YouTube.

Маккиоун завоевала золотую медаль на дистанции 100 метров в бассейне стилем на спине. Фрагмент прямого эфира после успешных для австралийки соревнований опубликовал журналист Джош Батлер.

Кейли спросили, что она хочет передать своей матери и сестре по случаю завоевания золотой медали

"F*ck yeah... Oh sh*t! (Да, бля*ь. Вот дер*мо)", – ответила на это спортсменка.

Правда, после своей сверхэмоциональной реплики смортсменка осознала, что совершила и сразу же извинилась. Журналист, который брал у нее интервью, отреагировал на ситуацию заливистым хохотом.

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Напомним, ранее украинская спортсменка Дарья Белодед выборола первую медаль для нашей сборной на летних Олимпийских играх. Украинка завоевала "бронзу" в соревнованиях по дзюдо.

Украинский спортсмен Игорь Рейзлин в поединке за третье место на Олимпиаде в Токио в мужском фехтовании одержал победу над итальянцем Андреа Сантарелли. Это вторая "бронза" Украины на Олимпиаде в Токио.

Украинец Павел Коростылев показал хороший результат по пулевой стрельбе из пистолета на 10 метров среди мужчин, но выбыл из соревнований в шаге от медали. Он оказался на четвертом месте в общем зачете.