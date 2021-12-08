Яремчук разнес ворота Бущана: Динамо обидно проиграло Бенфике в матче Лиги чемпионов

Киевское Динамо проиграло Бенфике в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча в столице Португалии на арене Эстадиу Да Луж завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Киевляне первыми создали опасный момент в поединке, но его не реализовал Виктор Цыганков.

А вот Бенфика спустя пару минут забила. Автором гола стал украинец Роман Яремчук, пробивший Георгия Бущана ударом с близкого расстояния.

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Спустя шесть минут хозяева забили второй мяч. Жилберто переиграл Бущана мощным ударом с нескольких метров после грубой ошибки Беньямина Вербича.

Забив дважды, Бенфика немного сбавила обороты и дала возможность Динамо атаковать, однако особой остроты у ворот португальцев так и не возникло.

Украина в Лиге чемпионов

В этом сезона ни Динамо, ни Шахтер не смогли одержать ни одной победы в ЛЧ, набрав на двоих только два очка и забив лишь три гола при 23 пропущенных.

Накануне Шахтер упустил победу в матче с Шерифом, пропустив на последней добавленной минуте - 1:1.

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