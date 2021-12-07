Шахтер на последней секунде упустил победу в Лиге чемпионов

Шахтер в 6-м туре Лиги чемпионов упустил победу дома над молдавским Шерифом.

Последняя встреча группового этапа в квартете D на НСК Олимпийский завершилась со счетом 1:1.

Обидно, но Шахтер пропустили за 17 секунд до окончания последней 3-й добавленной минуты основного времени.

Шахтер хорошо играл в обороне, оттесняя соперника от своей штрафной.

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Ближе к середине тайме преимущество вице-чемпионов Украины стало тотальным.

На 42-й минуте Шахтер добился успеха. Сергей Кривцов выдал гениальный пас, отрезав всю оборону. Фернандо в окружении двух защитников смог развернуться, и четко покатить в дальний угол – 1:0.

После перерыва Шериф уже не отсиживался всеми силами в обороне и даже первый раз за матч Пятову пришлось совершить сейв. Молдавская команда заметно прибавила в скорости и иногда даже прессинговала соперника

На 64-й минуте Михаил Мудрик убежал в контратаку, мог отдавать на двух свободных партнеров, решил все сделать самостоятельно, однако не пробил голкипера.

Под конец тайма Шериф начал атаковать и на последних секундах забил гол Шахтеру 1:1.

Последний тур для Шахтера турнирного значения уже не имел. Украинская команда осталась в группе четвертыми.

Шериф проходит в Лигу Европы с третьего места. Реал и Интер продолжат выступления в Лиге чемпионов.

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