Шахтер на последней секунде упустил победу в Лиге чемпионов

Шахтер пропустили за 17 секунд до окончания последней 3-й добавленной минуты основного времени.
Шахтер в 6-м туре Лиги чемпионов упустил победу дома над молдавским Шерифом.
Последняя встреча группового этапа в квартете D на НСК Олимпийский завершилась со счетом 1:1.
Обидно, но Шахтер пропустили за 17 секунд до окончания последней 3-й добавленной минуты основного времени.
Шахтер хорошо играл в обороне, оттесняя соперника от своей штрафной.
Ближе к середине тайме преимущество вице-чемпионов Украины стало тотальным.
На 42-й минуте Шахтер добился успеха. Сергей Кривцов выдал гениальный пас, отрезав всю оборону. Фернандо в окружении двух защитников смог развернуться, и четко покатить в дальний угол – 1:0.
После перерыва Шериф уже не отсиживался всеми силами в обороне и даже первый раз за матч Пятову пришлось совершить сейв. Молдавская команда заметно прибавила в скорости и иногда даже прессинговала соперника
На 64-й минуте Михаил Мудрик убежал в контратаку, мог отдавать на двух свободных партнеров, решил все сделать самостоятельно, однако не пробил голкипера.
Под конец тайма Шериф начал атаковать и на последних секундах забил гол Шахтеру 1:1.
Последний тур для Шахтера турнирного значения уже не имел. Украинская команда осталась в группе четвертыми.
Шериф проходит в Лигу Европы с третьего места. Реал и Интер продолжат выступления в Лиге чемпионов.
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