Шахтер обидно проиграл Реалу в Лиге чемпионов

Донецкий Шахтер проиграл мадридскому Реалу в 4-м туре Лиги чемпионов. Встреча на легендарном Сантьяго Бернабеу завершилась со счетом 2:1.

На 4-й минуте четыре защитника Шахтера позволили Лука Модричу ворваться в штрафную "горняков" и с 3 метров расстрелять Трубина. Юный голкипер сборной Украины совершил умопомрачительный сейв.

На 14-й минуте украинцы сами привезли себе гол. Трубин сильно отдал Марлону, бразилец не смог принять мяч, его обокрал Винисиус Жуниор и отдал на Бензема. Карим открыл счет в матче.

В концовке первого тайма Шахтер заметно прибавил и на 38-й минуте сравнял счет. Матвиенко отдал мяч на Алана Патрика в центр штрафной, тот грудью переправил мяч на Фернандо и бразильский футболист прошил Тибо Куртуа.

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Во втором тайме Реал отправил мяч в сетку ворот Шахтера и тем самым смог добыть победу.

Шахтер в Лиге чемпионов

В 1-м туре подопечные Де Дзерби сыграли дома вничью с миланским Интером(0:0). И потерпели сенсационное поражение в Молдове от местного Шериф-Шахтер (0:2).