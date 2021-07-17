"Это провокация": в Госдуме истерят из-за карты с Крымом на футболках клубов УПЛ

В РФ истерят из-за формы украинских футболистов / УАФ

На решение Украинской ассоциации футбола нанести на форму клубов чемпионата страны карту Украины с Крымом и логотип с лозунгами "Слава Украине! Героям Слава!" отреагировала депутат Госдумы РФ Светлана Журова.

Как заявила она изданию Спорт-экспресс, в Украине якобы смешивают спорт и политику.

"Они свою карту и не меняли. Украинцы воодушевлены тем результатом, который показала их сборная на чемпионате Европы. Они и дальше будут делать свои очередные провокации. На этом украинцы не остановятся. Уверена, что они продолжат смешивать спорт и политику. Лучший наш ответ на такие провокации - статья Владимира Владимировича Путина. Она появилась не просто так", - сказала Журова.

Напомним, что большая эмблема УАФ с лозунгами "Слава Украине!" и "Героям слава!" была утверждена после того, как они стали официальными лозунгами национальной сборной. Этому предшествовал громкий скандал с формой сборной Украины на Евро-2020.

Украинская сборная представила новую форму, где изображена карта Украины с оккупированным Россией Крымом и лозунгом "Слава Украине! Героям Слава".

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Российская сторона ожидаемо раскритиковала экипировку и даже предприняла попытку запретить форму украинских футболистов.

УЕФА заявил, что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет никаких оснований, чтобы помешать подопечным Шевченко сыграть в нем на Евро-2020.

Впрочем, впоследствии УЕФА проанализировал новую форму сборной Украины после запроса со стороны Российского футбольного союза (РФС) и обязал убрать из нее надпись "Героям слава".