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ФИФА оскандалилось из-за отстранении России от международных турниров

31 марта 2022, 18:54

Санкции в отношении представителей РФ продолжают действовать.

FIFA, ФИФА
ФИФА / Reuters

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино назвал сложным решение об отстранении российских клубных и сборных команд от международных соревнований из-за войны в Украине.

Функционер также отметил, что санкции в отношении представителей РФ продолжают действовать.

При этом он объяснил, что ФИФА ожидает на решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) по апелляции РФ.

"Грустно из-за того, что происходит. Как президент ФИФА за последние четыре года я сталкивался с конфликтами в мире. Люди страдают, а международное сообщество не делает то, что должно. Мы вынуждены приостановить участие российских клубов и сборных, это нелегкое решение, которое мы должны были принять. Решение по России принималось месяц назад. Российский футбольный союз обратился в Спортивный арбитражный суд, и мы ждем решения суда. Посмотрим, что будет дальше", – сказал Инфантино.

ФИФА оскандалилось из-за России

Однако, международная федерация футбола решила, что российское военное вторжение в Украину является подходящим моментом для придания русскому языку статуса официального в организации.

И теперь русский стал одним из официальных языков ФИФА. Такое решение было принято на 72-м конгрессе организации, который принимает катарская Доха.

До недавнего времени устав Международной федерации футбола предусматривал использование четырех официальных языков – английского, испанского, немецкого и французского. ФИФА ведет документацию на этих языках, а также поддерживает диалог с национальными ассоциациями.

Зато организация выгнала из своих рядов федерации Зимбабве, Кении и Пакистана.

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