Жена звезды сборной Украины по футболу зашкварилась призывом дружить с россиянами

Роксана Малиновская / Instagram/roksana_mali7

Роксана Малиновская, которая является женой футболиста итальянской Аталанты и сборной Украины Руслана Малиновского, сделала неоднозначную публикацию в соцсетях на тему отношений Украины и РФ.

В своем Instagram она опубликовала изображение двух рук в цветах украинского и российского флагов навстречу рукопожатию и попросила его поддержки и репоста.

Девушка написала: "Чтоб не забивали голову молодежи пропагандой. Если каждый выложит себе в сторис эти 2 дружественные руки, то до кого-нибудь точно дойдет, что Украина нам не враги, а братья!".

По ее мнению, "абсолютно не важно", кто какой национальности и из какой страны, а также выдвинула лозунг "За мир во всем мире".

Отметим, что пользователи в Сети напомнили ей об оккупации Россией Крыма и часть Донбасса, 15 тысяч убитых за годы войны с РФ украинцев, огромное количество сирот, 200 тыс. российских военных у границ и спросили, нужно ли это считать пропагандой.

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"Почему вы так уверены, что не было иначе? Правду вам все равно никто не скажет. Но война, увы, выгодна многим. Но люди здесь не при чем должны быть. Это власть, а не народ", — добавила Малиновская.

При этом позже она написала, что целью ее слов было то, что войну "не ведут простые люди", а не отрицание войны как таковой.

"Я тоже не могу попасть к себе домой уже много лет и моя семья тоже пострадала. И понятно, по какой причине. И я в курсе, что наша страна воюет с Россией и что происходит на Донбассе.

Не нужно перекручивать, если не хватает ума понять мои мысли. Всем миранчук и добра. И да, я хочу, чтобы Крым был украинским. Неужели кто-то думает иначе…", — добавила Малиновская.

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Напомним, ранее олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко прокомментировал появившееся недавно интервью, в котором он заявил, что агрессия России против Украине неоднозначна.

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