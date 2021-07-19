И снова мельдоний: гребцы из России попались на допинге и не примут участие в Олимпиаде в Токио

Российские гребцы отстранены от Олимпиады-2020 в Токио из-за мельдония / Reuters

Команду гребцов из России решили отстранить от соревнований в парной четверке на Олимпиаде-2020 в Токио из-за положительных допинг-проб, которые подтвердили наличие мельдония. Россияне хотели заменить их на других спортсменов, однако решили и вовсе снять свою команду с турнира из-за низкого уровня мастерства запасных. Вместо российской команды выступит сборная Литвы.

Как сообщает Международная федерация гребного спорта (FISA), российских гребцов Никиту Моргачева и Павла Сорина еще на прошлой недели исключили из команды, когда заподозрили их в употреблении допинга. Повторные допинг-пробы были проведены 18 июля, после чего подтвердилось наличие запрещенного препарата мельдоний.Читайте такжеКрым "российским" называть нельзя: Россия дала указания спортсменам перед Олимпиадой в Токио

Россияне собирались заменить их на других спортсменов – Александра Матвеева и Никиту Еськина. Однако после того, как были проанализированы их тренировки, российская федерация приняла решение снять команду с соревнований. Решение объяснили тем, что уровень запасных игроков не соответствует турниру.

Учитывая эти и другие важные факторы, как правильно провести финальный этап подготовки спортсменов данного экипажа к соревнованиям, высокое психоэмоциональное напряжение и давление и, как следствие, невозможность показать достойный результат на предстоящих соревнованиях, руководство Федерации решило снять экипаж с соревнований", - отметили в FISA.

Подчеркивается, что на Олимпиаде, которая стартует уже через несколько дней, российскую команду заменит сборная Литвы. В эфире радио LRT глава литовской федерации гребли Дайнюс Павиленис подтвердил, что команда уже согласились с таким предложением.

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Олимпиада в Токио

Олимпийские игры-2020 пройдут с 23 июля по 8 августа в Токио. Олимпиада была запланирована на лето 2020 года, но ее перенесли на год из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Сборная России будет выступать не под своим национальным флагом, а под флагом Национального олимпийского комитета (НОК). Если россияне будут побеждать, то прозвучит не их государственный гимн, а фрагмент Первого концерта Чайковского.

Причиной тому является отстранение России от Олимпиад до 2022 года из-за скандала, связанного с манипуляциями допинг-пробами Московской антидопинговой лабораторией.