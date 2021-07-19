УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Спорт

И снова мельдоний: гребцы из России попались на допинге и не примут участие в Олимпиаде в Токио

19 июля 2021, 14:57
Прослушать новость
Остановить

Федерация гребли России решила снять с соревнований других гребцов, которые должны были заменить дисквалифицированных.

Россия,флаг
Российские гребцы отстранены от Олимпиады-2020 в Токио из-за мельдония / Reuters

Команду гребцов из России решили отстранить от соревнований в парной четверке на Олимпиаде-2020 в Токио из-за положительных допинг-проб, которые подтвердили наличие мельдония. Россияне хотели заменить их на других спортсменов, однако решили и вовсе снять свою команду с турнира из-за низкого уровня мастерства запасных. Вместо российской команды выступит сборная Литвы.

Как сообщает Международная федерация гребного спорта (FISA), российских гребцов Никиту Моргачева и Павла Сорина еще на прошлой недели исключили из команды, когда заподозрили их в употреблении допинга. Повторные допинг-пробы были проведены 18 июля, после чего подтвердилось наличие запрещенного препарата мельдоний.Читайте такжеКрым "российским" называть нельзя: Россия дала указания спортсменам перед Олимпиадой в Токио

Россияне собирались заменить их на других спортсменов – Александра Матвеева и Никиту Еськина. Однако после того, как были проанализированы их тренировки, российская федерация приняла решение снять команду с соревнований. Решение объяснили тем, что уровень запасных игроков не соответствует турниру.

Учитывая эти и другие важные факторы, как правильно провести финальный этап подготовки спортсменов данного экипажа к соревнованиям, высокое психоэмоциональное напряжение и давление и, как следствие, невозможность показать достойный результат на предстоящих соревнованиях, руководство Федерации решило снять экипаж с соревнований", - отметили в FISA.

Подчеркивается, что на Олимпиаде, которая стартует уже через несколько дней, российскую команду заменит сборная Литвы. В эфире радио LRT глава литовской федерации гребли Дайнюс Павиленис подтвердил, что команда уже согласились с таким предложением.

Реклама

Олимпиада в Токио

Олимпийские игры-2020 пройдут с 23 июля по 8 августа в Токио. Олимпиада была запланирована на лето 2020 года, но ее перенесли на год из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Сборная России будет выступать не под своим национальным флагом, а под флагом Национального олимпийского комитета (НОК). Если россияне будут побеждать, то прозвучит не их государственный гимн, а фрагмент Первого концерта Чайковского.

Причиной тому является отстранение России от Олимпиад до 2022 года из-за скандала, связанного с манипуляциями допинг-пробами Московской антидопинговой лабораторией.

Токио Олимпиада-2020 сборная России мельдоний
Сейчас вы просматриваете новость «И снова мельдоний: гребцы из России попались на допинге и не примут участие в Олимпиаде в Токио». Другие новости спорта читайте в разделе «Спорт». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Ксения Мишина показала упругие бедра в тугом купальнике и свела с ума своей красотойКсения Мишина показала упругие бедра в тугом купальнике и свела с ума своей красотой День бухгалтера 2021: душевные поздравления и открыткиДень бухгалтера 2021: душевные поздравления и открытки Две модные французские стрижки 2021 на короткие волосы, которые не требуют укладкиДве модные французские стрижки 2021 на короткие волосы, которые не требуют укладки Путин – полностью выживший из ума кретин, он вооружён и очень опасенПутин – полностью выживший из ума кретин, он вооружён и очень опасен Что вызывает запор? Два напитка, которых следует избегатьЧто вызывает запор? Два напитка, которых следует избегать

Последние новости

15:27

Когда Рождество Пресвятой Богородицы 2021: дата, история праздника и молитва

15:25

"Я люблю": юная блогерша станцевала на кладбище Харькова с бутылкой пива Видео

15:13

Вода из семян чиа: названо новое волшебное средство для похудения Видео

14:57

И снова мельдоний: гребцы из России попались на допинге и не примут участие в Олимпиаде в Токио

14:45

Мама отвлеклась, чтобы собрать на берегу вещи: в Житомирской области утонул 6-мальчик

Реклама
14:31

"Всего в жизни добился сам и продержался 50 раундов": Кличко показал экстремальное юбилейное видео Видео

14:23

В моду на осень 2021 возвращаются потрясающие платья в стиле 70-х, блестки и деревенский стиль Видео

14:21

В одесском аэропорту впервые в Восточной Европе применили технологию "тяжелого" бетона - Тимошенко

14:15

Лунный календарь стрижек на 19-25 июля: когда нельзя стричь волосы

14:14

В Киеве коммунальщик в разгар жуткой грозы из машины поливал клумбы Видео

14:14

Транспортный коллапс и мощный потоп: Киев растерзал свирепый удар грозы Видео

14:06

С Днем тренера – красивые поздравления от родителей и воспитанников

14:05

Александр Эллерт отписался от Мишиной и удалил подпись об отношениях

14:01

Киев накрыла мощная гроза: на город обрушился ураган, а улицы залило водой Видео

13:32

Битва за Лигу чемпионов: Шахтер в квалификации сразится с бельгийским Генком

13:20

Лунный календарь на неделю 19-25 июля - Полнолуние, благоприятные дни для свиданий и процедур красоты

13:10

В Украине чиновников экзаменуют на знание украинского языка: где и как тестируют

13:09

В больнице умер тяжелораненый военнослужащий из Кривого Рога: у него было 80% ожогов тела

13:04

Кубраков: для увеличения мощности одесских портов строят вторую железнодорожную колею

12:45

Финансовый гороскоп на неделю с 19 по 25 июля: когда выплачивать кредиты и совершать покупки

Реклама
12:33

В Виннице утонула выросшая без матери юная девушка Видео

12:10

Две модные французские стрижки 2021 на короткие волосы, которые не требуют укладки Видео

12:08

Украину атакует мощный грозовой фронт: синоптик предупредила о резкой смене погоды Видео

12:03

Из-за ливней на Херсонщине поля превратились в болота: что будет с ценами на фрукты и овощи

11:27

Украинцам пообещали повышение минимальной зарплаты до 7,7 тыс. гривен и назвали сроки

11:25

Агрессивен и опасен: под Кривым Рогом парень убил медбрата психбольницы и сбежал Видео

11:21

"Сделал замечание": в Днепре жестоко зарезали 36-летнего мужчину Видео

10:56

Из Военно-воздушных сил ВСУ массово увольняются летчики-испытатели: за два года – минус 140 человек

10:54

В Москве украинец столкнул бывшую с 15-го этажа и сиганул следом

10:19

12 человек в одной легковушке: на Волыни авто влетело в дерево, погиб ребенок и двое взрослых

10:03

Срывал навесы и уничтожал авто: по Харькову ударил масштабный ураган с ливнем Видео

09:48

На Украину обрушатся грозы, шквалы и град: объявлено штормовое предупреждение Видео

09:29

К концу лета штамм коронавируса Дельта в Украине будет доминирующим - Ляшко Видео

09:03

В Киеве возле крупного ТРЦ произошла кровавая поножовщина Видео

08:24

Рекорд COVID-19 в Украине: зафиксирован минимум жертв болезни за сутки с начала года

08:00

Врач объяснил, почему в Украине невозможно комбинировать разные вакцины от COVID-19

07:45

Что станет самым болезненным ударом по России мнение

07:23

Разрушительное наводнение в Германии: большая вода спровоцировала экологическую катастрофу Фото Видео

07:10

Большая война с РФ и "формула Штайнмайера": эксперт назвал сценарий уступок Зеленского по Донбассу Видео

06:39

Ляшко назвал лучшую вакцину от коронавируса в Украине Видео

Реклама
06:30

Украинизация с исключениями: как на практике будет работать языковой закон мнение

05:28

Защита Украины и СП-2 как оружие России: дипломат оценил итоги переговоров Байдена и Меркель Видео

05:03

Гороскоп на 19 июля 2021 для всех знаков Зодиака: путешествия или разрыв отношений

04:22

Новый вирус-убийца: в Китае умер первый человек от болезни обезьян

03:02

Названы пять продуктов для укрепления иммунитета Видео

02:16

"Много снега и морозы": синоптик дал прогноз погоды на зиму в Украине

01:37

Путину невыгодно встречаться с Зеленским: у Ермака раскрыли причину

00:51

Миллионы комаров заполонили небо: в России пронесся огромный смерч из кровососущих насекомых Видео

00:19

Что нужно сделать перед выходом из дома: 10 примет на удачу Видео

18 июля, воскресенье
23:29

Ляшко анонсировал инновационные лекарства от COVID-19 для украинцев Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять