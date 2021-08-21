Избила россиянку в ринге: 13-летняя украинка стала чемпионкой Европы среди юниоров

Кира Макогоненко выиграла в финале в категории до 42 кг среди девушек / Instagram К.Макогоненко

Украина завоевала первое золото на Чемпионате Европы по боксу среди юниоров. 13-летняя украинка Кира Макогоненко выиграла в финале в категории до 42 кг среди девушек.

Украинская спортсменка победила россиянку Анастасию Панечкину в Сараево, сообщает Tribuna.com.

Отметим, что Макогоненко оригинально отпраздновала свою победу. Украинская спортсменка прямо в ринге исполнила украинский гопак с воздушным шпагатом, а затем устроила пробежку по рингу с сине-желтым флагом.

Макогоненко, которую называют "Ломаченко в юбке" заявила в соцсетях: "Спасибо Всевышнему за все! Победу в этом чемпионате Европы я посвящаю, в первую очередь, своим родителям. Лучшему папе и тренеру, который верил в меня и поддерживал. Своей маме, у которой был день рождения 12-го числа – дарю эту победу тебе, родная".

/ Instagram К.Макогоненко

"Еще хочу подарить эту победу своему украинскому народу и своему родному городу, Харькову. Потому что я представляю каждого из вас на мировой арене", – добавила 13-летняя боксерша.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что украинка Анна Лысенко остановилась на стадии четвертьфинала олимпийского турнира по боксу среди женщин. В четвертьфинале Олимпиады-2020 боксерша проиграла представительнице Турции Бусеназ Сурменели, которая является действующей чемпионкой мира.

Соперницы, выступающие в весовой категории до 69 кг, в пяти раундах боролись за путевку в 1/2 финала. Лишь в третьем раунде один из судей отдал предпочтение нашей спортсменке, но этого оказалось недостаточно – Сурменели победила очень уверенно.