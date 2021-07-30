Украинская боксерша обидно остановилась в шаге от медалей Олимпиады в Токио

Украинка Анна Лысенко уступила в четвертьфинале олимпийского турнира по боксу среди женщин.
Украинка Анна Лысенко остановилась на стадии четвертьфинала олимпийского турнира по боксу среди женщин. В четвертьфинале Олимпиады-2020 боксерша проиграла представительнице Турции Бусеназ Сурменели, которая является действующей чемпионкой мира.
Соперницы, выступающие в весовой категории до 69 кг, в пяти раундах боролись за путевку в 1/2 финала. Лишь в третьем раунде один из судей отдал предпочтение нашей спортсменке, но этого оказалось недостаточно – Сурменели победила очень уверенно.
Заметим, что в боксе полуфиналист уже гарантирует себе по меньшей мере бронзовую медаль, так как бои за третье место в этом виде программы не предусмотрены. Таким образом, наша соотечественница остановилась в шаге от медали Олимпиады-2020.
Украина пока без медали в боксе
- Таким образом, у Украины остался один представитель в боксе. В четверг, 29 июля, Цотне Рогава в 1/8 финала уступил британскому боксеру и тоже выбыл из соревнований, а первую победу на турнире одержал Александр Хижняк.
- В четвертьфинале он встретится с 21-летним доминиканским бойцом Эури Седеньо. Поединок состоится 1 августа в 6:18 утра по киевскому времени
Украина на Олимпиаде в Токио: главное
- Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.
- Украинские спортсмены никак не могут получить "золото" Олимпиады в Токио. Сейчас в активе Украины четыре "бронзы" Олимпиады в Токио, которые завоевали дзюдоистка Дарья Билодид, фехтовальщик Игорь Рейзлин, дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук, и пловец Михаил Романчук.
- Первая ракетка Украины Элина Свитолина также лишилась шанса на "золото", уступив в матче 1/2 финала чешке Маркете Вондрушовой. Теперь наша теннисистка будет сражаться в поединке за бронзовую медаль.
Автор: Денис Пономаренко